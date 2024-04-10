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10 апреля, 12:15

Транспорт

Более 1,6 тыс электробусов вышли на столичные маршруты общественного транспорта

Более 1,6 тыс электробусов вышли на столичные маршруты общественного транспорта

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Столица входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта: маршруты общественного транспорта обслуживают уже 1,6 тысячи электробусов. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

С января 2024 года в Москву поступило почти 200 экологичных машин, еще 600 должны поставить до конца года. Отмечается, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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