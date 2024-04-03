Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Москву признали самым благоприятным для проживания городом России. Рейтинг составляли исходя из качества жилья, инфраструктуры, зеленых территорий и городских пространств.

В Российском экологическом движении заявили, что Москва является примером для всех городов по модернизации и переходу на электротранспорт. Крупнейший в Европе парк электробусов – часть большой работы по снижению выбросов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.