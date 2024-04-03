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Новости

03 апреля, 12:30

Город

Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Временные ограничения в движении в районе Белорусского вокзала введут ночью 3 апреля

Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Прогулочный маршрут появится на Кадашевской набережной в столице

"Мой район. Новости": жилье по реновации построят в столичных Черемушках по программе КРТ

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 3 апреля

Москва лидирует в рейтинге городов России по качеству городской среды

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

В цехе домостроения в Марушкинском рассказали о строительстве модульного жилья

Москву признали самым благоприятным для проживания городом России. Рейтинг составляли исходя из качества жилья, инфраструктуры, зеленых территорий и городских пространств.

В Российском экологическом движении заявили, что Москва является примером для всех городов по модернизации и переходу на электротранспорт. Крупнейший в Европе парк электробусов – часть большой работы по снижению выбросов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоИван Евдокимов
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