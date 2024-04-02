Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор появится в столице после реконструкции Кадашевской набережной. О начале работ написал в своем блоге Сергей Собянин.

Строителям поставили задачу сохранить уникальный памятник градостроительства XVIII века, добавив комфорта и функциональности. В первую очередь там проложат дополнительно почти 100 метров водосточной сети и установят новые дождеприемники. Также уберут под землю более двух километров кабелей.

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