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10 апреля, 07:15

Город

Несколько улиц перекрыли из-за празднования Ураза-байрама

Несколько улиц перекрыли из-за празднования Ураза-байрама

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10 апреля мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с этим перекрыто движение для личного транспорта по улицам Дурова, Щепкина и Гиляровского. Также закрыты переулки Капельского и Выползова.

Кроме того, запрещена парковка на улице Большой Татарской и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. Проезд разрешат около 09:00, когда закончится праздничная служба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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