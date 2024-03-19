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19 марта, 07:45

Транспорт

Москва увеличит парк электробусов до 5,5 тысячи единиц к 2030 году

Москва увеличит парк электробусов до 5,5 тысячи единиц к 2030 году

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Собянин: по Москве курсирует уже более 1,5 тыс электробусов

Количество электробусов в столице к 2030 году приблизится к 5,5 тысячи единиц. Пока по московским улицам курсирует более 1,5 тысячи экологичных машин.

Тем временем общественный транспорт, который выпустили на маршрут в 2024 году, сделали еще комфортнее – заменили дизельное отопление на электрическое, добавили адаптивное освещение, места для зарядки телефона. Позднее у машин обновят бампер и фары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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