Завершился капитальный ремонт путепровода Ленинградский МКАД

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капремонт Ленинградского путепровода, который находится на севере Москвы — на пересечении Ленинградского шоссе с МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты обновили асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, а также ограждения. Кроме того, было проложено прочное асфальтобетонное покрытие. Как утверждает Бирюков, благодаря капремонту на дорогах теперь отсутствует колейность, поэтому транспорт может безопасно проезжать по путепроводу.

Также заммэра уточнил, что в процессе капремонта движение по путепроводу не перекрывали полностью, а лишь постепенно перекрывали по одной из полос, поэтому проблем с проездом не было.

При этом Бирюков напомнил, что за последние 12 лет каждый мостовой объект в Москве был отремонтирован, что позволило продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», – объяснил заммэра сайту мэра и правительства Москвы.

Ранее Бирюков заявил, что специалисты завершили капремонт Лизинского путепровода. Они восстановили мостовое полотно тротуаров и проезжей части, заменили деформационные швы и гидроизоляцию.

