Работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за парада Победы

В Москве ограничили работу некоторых станций метро из-за парада Победы и "Бессмертного полка".

Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. При этом на станции "Библиотека имени Ленина" возможна лишь пересадка. Ограничения будут действовать до окончания шествия.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий возможны ситуативные ограничения на прилегающих станциях метро на вход или выход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.