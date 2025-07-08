В московском метро в декабре начнут тестировать беспилотные поезда

В декабре этого года в столичном метро начнутся испытания беспилотных поездов. Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столичные власти перейдут к финальной стадии тестирования к концу 2026-го.

В стратегии развития отмечается, что к 2035 году беспилотными станут примерно 60% всех поездов метрополитена. Главная задача – обеспечить выполнение строгого расписания и минимальные интервалы движения в часы пик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.