Движение между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" приостановят на три дня

Движение поездов на Калининской линии метро между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" будет приостановлено с 9 по 12 января. Ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ.

Остановку движения запланировали на праздничные дни, когда пассажиропоток традиционно снижается. Для удобства пассажиров между станциями будут курсировать бесплатные автобусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.