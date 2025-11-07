07 ноября, 11:30Транспорт
Российские специалисты провели испытания двигателей ПД-8 на защиту от воды
Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) провели испытания российских двигателей ПД-8 на защиту от воды. Для этого на аэродроме в Жуковском смонтировали бассейн длиной более 70 метров и шириной 12 метров.
В процессе испытаний подтвердили, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки.
