07 ноября, 11:30

Транспорт

Российские специалисты провели испытания двигателей ПД-8 на защиту от воды

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) провели испытания российских двигателей ПД-8 на защиту от воды. Для этого на аэродроме в Жуковском смонтировали бассейн длиной более 70 метров и шириной 12 метров.

В процессе испытаний подтвердили, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

