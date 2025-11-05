Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи запланирован на 5 ноября. После нескольких переносов из-за штормов судно отправится вечером. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, цена билета составляет 55 долларов.

В шести районах Бурятии введен режим повышенной готовности из-за вспышки пастереллеза в Забайкальском крае. Россельхознадзор запретил ввоз из соседнего региона скота и мяса. На дорогах организованы круглосуточные ветеринарные посты.

