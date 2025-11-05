Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 12:15

Транспорт

Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Новости регионов: пассажирский паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи 5 ноября

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Россиян предупредили о мошенниках, которые пытаются нажиться на повышении утильсбора

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 ноября

"Новости дня": два маршрута в Москве стали более экологичными

Психологи предложили методы борьбы со страхом полетов

Движение ограничили по Рождественской улице в Москве

Речной маршрут Киевский – парк Фили временно изменился в Москве

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи запланирован на 5 ноября. После нескольких переносов из-за штормов судно отправится вечером. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, цена билета составляет 55 долларов.

В шести районах Бурятии введен режим повышенной готовности из-за вспышки пастереллеза в Забайкальском крае. Россельхознадзор запретил ввоз из соседнего региона скота и мяса. На дорогах организованы круглосуточные ветеринарные посты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествиярегионывидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика