07 января, 13:15

Новый дублер Алтуфьевского шоссе сократил время в пути на полчаса

В Москве открыли новый дублер Алтуфьевского шоссе, который проходит от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Этот альтернативный маршрут сокращает время в пути на полчаса и снижает нагрузку как на основное шоссе, так и на прилегающие улицы.

Как сообщил руководитель проекта Михаил Шамшур, путепровод соединяет три района – Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное, сокращая время поездки между ними в среднем на пять минут. Объект улучшил транспортную доступность для 500 тысяч жителей пяти районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоМария РыбаковаАнастасия Тареева

