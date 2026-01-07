Новый дублер Алтуфьевского шоссе сократил время в пути на полчаса

В Москве открыли новый дублер Алтуфьевского шоссе, который проходит от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра. Этот альтернативный маршрут сокращает время в пути на полчаса и снижает нагрузку как на основное шоссе, так и на прилегающие улицы.

Как сообщил руководитель проекта Михаил Шамшур, путепровод соединяет три района – Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное, сокращая время поездки между ними в среднем на пять минут. Объект улучшил транспортную доступность для 500 тысяч жителей пяти районов.

