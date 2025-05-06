Сервисы кикшеринга усилят техподдержку из-за перебоев с интернетом в Москве. В компаниях заверили, что пользователи в любом случае смогут завершать поездки. Но если возникнет проблема, вопрос обещают решить оперативно.

Сложности могут возникнуть и при поездках на такси, а также при аренде автомобилей. Эксперты советуют в таких случаях подстраховаться и сделать подробный фотоотчет с геометками и временем возврата прокатной техники.

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