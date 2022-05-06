Москвичи готовятся лететь на турецкие пляжи. С 6 мая "Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул, так что туристы уже вовсю пакуют чемоданы и скупают билеты. Правда, цены на них заметно выросли.

О том, реально ли еще улететь в Турцию и во сколько все это обойдется, – в эфире телеканала Москва 24.

