Пригородные поезда на МЦД-2 следуют с отклонением от графика из-за остановки состава

Пригородные поезда второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) следуют с отклонением от графика из-за остановки состава по техническим причинам. Инцидент произошел на перегоне Павшино – Тушино, уточнили в пресс-службе МЖД.

Железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути, чтобы не приостанавливать движение в сторону Москвы. Позже движение было восстановлено по двум путям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.