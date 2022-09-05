Система Face Pay заработала на всех станциях МЦК в тестовом режиме. Чтобы на ходу оплачивать проезд, придется заранее загрузить в приложение "Метро Москвы" банковскую карту и фотографию лица.

Также потребуется пополнить электронный кошелек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.