Бочкарев: до конца 2024 года в Москве планируется построить почти 250 км дорог

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 250 километров дорог построят в столице до конца 2024 года. Об этом на своем официальном сайте сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра Андрей Бочкарев отметил, что в Москве в последние годы идет активное строительство дорог – ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров.
"Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 километров дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов", – рассказал он.
С 2011 года в столице было построено:
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что введенные против России санкции не оказали влияния на темпы роста строительства в столице, ни один объект не был сокращен. Все сроки осуществляются в положенное время, срывов не было.
Он назвал столичную систему управления строительным процессом уникальной и гибкой к внешним изменениям. По его словам, в Москве существует трех-пятилетняя Адресная инвестиционная программа, которая позволяет четко понимать, реализация каких объектов будет осуществляться через 2–3 года на строительных площадках.
Строительство Московского скоростного диаметра завершается
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