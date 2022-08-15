Бочкарев: до конца 2024 года в Москве планируется построить почти 250 км дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 250 километров дорог построят в столице до конца 2024 года. Об этом на своем официальном сайте сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Андрей Бочкарев отметил, что в Москве в последние годы идет активное строительство дорог – ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров.

"Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 километров дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов", – рассказал он.

С 2011 года в столице было построено:

1 121,3 километра дорог;

331 транспортное сооружение (мосты, тоннели, эстакады);

274 внеуличных пешеходных перехода.

Бочкарев сделал акцент на том, что приоритетным проектом остается Московский скоростной диаметр.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что введенные против России санкции не оказали влияния на темпы роста строительства в столице, ни один объект не был сокращен. Все сроки осуществляются в положенное время, срывов не было.

Он назвал столичную систему управления строительным процессом уникальной и гибкой к внешним изменениям. По его словам, в Москве существует трех-пятилетняя Адресная инвестиционная программа, которая позволяет четко понимать, реализация каких объектов будет осуществляться через 2–3 года на строительных площадках.