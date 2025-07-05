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05 июля, 09:15

Транспорт

В центре Москвы перекроют улицы из-за велогонки "Две реки"

В центре Москвы перекроют улицы из-за велогонки "Две реки"

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В центре Москвы 5 июля введут ограничения для автомобилистов из-за проведения велогонки "Две реки". Движение будет затруднено на ряде улиц и набережных города. На улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной ограничат движение по крайней правой полосе.

С трех часов дня будет закрыт проезд по нескольким центральным набережным. Вечером закроются участки улицы Лужники, Лужнецкой набережной и Богородского шоссе. Парковка в зонах ограничений также запрещена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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