05 июля, 09:15Транспорт
В центре Москвы перекроют улицы из-за велогонки "Две реки"
В центре Москвы 5 июля введут ограничения для автомобилистов из-за проведения велогонки "Две реки". Движение будет затруднено на ряде улиц и набережных города. На улице Хамовнический Вал до Фрунзенской набережной ограничат движение по крайней правой полосе.
С трех часов дня будет закрыт проезд по нескольким центральным набережным. Вечером закроются участки улицы Лужники, Лужнецкой набережной и Богородского шоссе. Парковка в зонах ограничений также запрещена.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.