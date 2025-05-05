Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 мая

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Общая интенсивность движения в Москве оценивается в 3 балла, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра города. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста и на МКАД в районе Химкинского моста, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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