В столичном районе Фили-Давыдково появятся четыре новых проезда

Путь станет проще в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. В районе появятся четыре новых проезда на пересечении Староволынской и Минской улиц.

Они обеспечат подъезды к очистным сооружениям и другим объектам. Кроме того, там проведут реконструкцию участка Староволынской улицы, а также проложат велодорожки, подготовят под застройку земельные участки и благоустроят территорию вокруг.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.