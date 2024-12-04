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04 декабря, 07:15

Транспорт

В столичном районе Фили-Давыдково появятся четыре новых проезда

В столичном районе Фили-Давыдково появятся четыре новых проезда

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Путь станет проще в столичном районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов. В районе появятся четыре новых проезда на пересечении Староволынской и Минской улиц.

Они обеспечат подъезды к очистным сооружениям и другим объектам. Кроме того, там проведут реконструкцию участка Староволынской улицы, а также проложат велодорожки, подготовят под застройку земельные участки и благоустроят территорию вокруг.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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