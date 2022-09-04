Два новых речных маршрута появятся в Москве. Они свяжут Киевский вокзал и Фили, ЗИЛ и Печатники.

Отмечается, что это будет регулярный городской транспорт с оплатой поездок с помощью "Тройки" или банковской карты.

Куда можно добраться и когда запустят сообщение – в эфире телеканала Москва 24.