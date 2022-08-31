Водителя автобуса в Москве могут уволить из-за конфликта с пассажирами

Водитель автобуса в Москве может лишиться работы из-за конфликта с пассажирами. Водитель не остановился и проехал мимо женщины с ребенком. Ему сделали замечание. В итоге завязалась потасовка. Затем он просто отказался ехать дальше и выключил свет в салоне.

Мужчину отстранили от работы, идет служебное расследование. Организатор перевозок сообщил, что со всем водительским составом компании проведут дополнительный инструктаж о соблюдении культуры общения с пассажирами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.