В Москве выбирают имя для первого речного электрического трамвая

Москвичи выбирают имя для первого речного электротрамвая. Голосование началось на портале “Активный гражданин”. Вариантов пять: "Жужа", "Синичка", "Сетунь", "Яуза" или "Неглинка".

Судно начнет курсировать по Москве в следующем году. Это новый вид транспорта и первое в мире электросудно, которое будет возить пассажиров круглый год. В городе планируют запустить два тестовых маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники.

