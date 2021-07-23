Член ОП РФ предлагает сделать проживание в гостиницах доступнее для семей с детьми

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Позитивную тенденцию расширения мер поддержки путешествующих семей с детьми необходимо дополнить приоритетными условиями проживания в отелях и гостиницах, считает член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Он напомнил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил начать продажу льготных авиабилетов для семей с детьми по 46 межрегиональным маршрутам, а прежде правительство просубсидировало льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования и ввело кэшбек на путевки в детские лагеря.

Программа 50-процентного возмещения средств за отдых в лагере, будь он государственным или коммерческим, пользуется у россиян огромной популярностью.

Нифантьев отметил, что большим подспорьем для семейного бюджета стали льготы на ЖД-билеты, а благодаря авиальготам еще тысячи россиян этим летом смогут вывезти детей на отдых к морю или в горы.

"Следующим шагом со стороны государства должна стать программа, которая обеспечит особые условия для проживания в отелях и гостиницах семей с детьми", – сказал он.

Член Общественной палаты РФ добавил, что в России уже действует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой путешественники могут вернуть 20% за путевки или проживание в гостинице – максимум 20 тысяч рублей.

При этом, по его словам, когда речь идет об отдыхе с детьми, для многих семей такие поездки все равно остаются неподъемными.

"Считаю, что правительству необходимо продумать механизм, который сделает их более доступными, это может быть как увеличение суммы кэшбэка для этой категории, так и иная программа", – сказал он.

Ранее в июне член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны.