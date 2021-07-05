Евгений Нифантьев соберет лучшие кейсы родителей по отвлечению детей от гаджетов

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев запускает конкурс для родителей на лучшие кейсы семейных активностей, которые помогли им оторвать детей от компьютеров и гаджетов.
Общественник рассказал, что многие дети сегодня проводят почти все свободное время, не выпуская из рук гаджеты, хотя могли бы тратить эти часы на освоение полезных навыков, интересный досуг и на живое общение с близкими людьми.
"Недавно мы выпустили пособие "Вернем детей из соцсетей" с идеями интересных активностей, которые объединяют детей и родителей. Отсканировав QR-код, можно поиграть в шашки, познакомиться с новинками книг, получить совет по уходу за домашним питомцем или рецепт с пошаговым руководством. А теперь мы хотим расширить нашу методичку, добавив в нее удачные кейсы самих родителей", – сказал Нифантьев.
Он добавил, что поделиться удачными кейсами можно в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте". Итоги конкурса подведут в сентябре.
Евгений Нифантьев организовал несколько мероприятий, которые помогают семьям найти новые форматы для общения и обмениваться опытом организации интересного досуга с детьми. К примеру, на днях для жителей района Зябликово прошел мастер-класс по моделированию фигур из воздушных шаров, а в районе Царицыно родители с детьми собирали модели российских самолетов и кораблей.
Ранее в июне член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны.
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