Москвичи выберут название для первого в городе электрического речного трамвая

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Голосование по выбору названия для первого в городе трамвая на электрическом ходу опубликовали на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

На выбор предлагаются такие варианты, как "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка". Они стали самыми популярными среди пользовательских предложений, опубликованных на сайте водного транспорта Москвы.

В 2022 году в городе планируется открыть два регулярных маршрута электрического речного трамвая: парк "Фили" – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники.

"В 2022 году мы поэтапно организуем два речных маршрута и спустя 16 лет вернем москвичам любимый водный транспорт. Уже в следующем году электросуда доставят горожан до другого берега Москвы-реки быстрее, чем любой другой общественный транспорт", – отметил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Ожидается, что в речных трамваях будет по 42 посадочных места. Салоны оборудуют информационными экранами, USB-зарядками, а также местами для самокатов и велосипедов. Электросуда смогут перевозить до 16 тысяч пассажиров в день.

Оплата проезда будет доступна по карте "Тройка", банковской карте или через биометрическую систему. Для владельцев проездных билетов пересадка на речные трамваи станет бесплатной.

По информации первого замруководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Андрея Андросова, летняя пассажирская навигация завершится в столице 14 ноября. При благоприятных погодных условиях ее могут продлить до 17 ноября.