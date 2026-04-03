Москвичей пригласили на международную выставку техники "Мотовесна-2026"

Москвичей приглашают в парк "Патриот" на международную выставку техники "Мотовесна-2026". Этот год особенный для проекта, так как он отмечает 10-летний юбилей, поэтому программа насыщенная.

Генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул сообщил, что на выставке пройдут соревнования по мотофристайлу, флэт-треку и аква-байку. Будут представлены интересные экспонаты и экипировка.

По словам организаторов, в прошлом году выставку посетили более 90 тысяч человек, и судя по потоку людей в этот раз, итоговое число посетителей "Мотовесны" может быть еще больше. Выставка продлится до 5 апреля.

