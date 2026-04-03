Дептранс Москвы призвал мотоциклистов воздержаться от поездок до открытия сезона

В Дептрансе Москвы призывают мотоциклистов воздержаться от поездок до официального открытия сезона. Сейчас погода резко меняется, а это небезопасно для передвижения на мотоциклах.

Утром асфальт остается холодным, из-за чего ухудшается сцепление шин с дорогой, а потому риск упасть гораздо выше.

Также холод негативно влияет на реакцию и концентрацию внимания мотоциклиста. Это тоже может привести к аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.