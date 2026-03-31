Треть автомобилей не выезжают с парковок в московских дворах

Треть автомобилей на парковках в московских дворах вообще не выезжают оттуда, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он добавил, что это фактически место отстоя для второй-третьей машины в семье. При этом часто припаркованные надолго автомобили мешают другим жильцам.

Вместе с тем заммэра указал, что собственными автомобилями владеют примерно 40% московских семей. При этом не все используют их для регулярных поездок по городу.

