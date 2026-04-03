Новые пригородные поезда запустили через границу России и Белоруссии

Почти на 1,5 часа быстрее теперь можно добраться из Москвы в Белоруссию. Через границу России запустили новые пригородные поезда. Пассажирам больше не придется пересаживаться из одного состава в другой на приграничных станциях.

Сообщение между двумя государствами станет бесшовным, а цена билета уменьшится, ведь маршрут следования больше не считается международным. Трансграничные пригородные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск будут курсировать ежедневно, делая до трех рейсов в день туда и обратно.

