В ТиНАО заработал сервис перевозок по требованию "По пути"

В Москве заработал сервис перевозок "По пути". Он уже доступен в мобильном приложении "Московский транспорт".

Как рассказали в Дептрансе, это первый подобный сервис в России. Пока им могут воспользоваться только жители ТиНАО.

Он позволяет пассажиру заказывать автобус именно на ту остановку, которая ему нужна. Это практически такси, при этом стоимость поездки составляет всего 46 рублей.

Среднее время ожидания автобуса – 10–20 минут. На остановке он будет находиться не более двух минут, затем водитель отправится по маршруту.

При входе в автобус пассажир должен отсканировать QR-код, чтобы подтвердить посадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.