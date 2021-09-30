В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и столичный Роспотребнадзор усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований водителями такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МАДИ.
"В ходе рейдов проверят наличие медосмотров, масок, дезинфицирующих средств и сертификатов о прививках. Это важно для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. К нам поступило предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, в котором говорится, что в Москве растет заболеваемость COVID-19", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора с начала 2021 года составили 157 протоколов в связи с отсутствием у водителей масок и непроведением дезинфекции салона автомобиля. Также в столице было выявлено 2,6 тысячи таксистов, которые не проходили медосмотр перед выходом на работу.
"Если у водителя есть признаки респираторного заболевания (кашель, насморк), его не должны допускать к работе", – указано в материале.
Ранее сообщалось, что с 1 мая управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения антиковидных мер на 175 объектах столичного транспорта. В ведомстве уточнили, что при перевозке пассажиров водители допускали нарушения при ношении средств индивидуальной защиты. Что касается самих пассажиров, некоторые из них игнорировали требование носить маску и перчатки.
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