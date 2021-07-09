Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на 175 объектах транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 мая управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения антиковидных мер на 175 объектах столичного транспорта. Информация об этом появилась на сайте службы.
"Проведено 1 674 проверки объектов городского наземного транспорта (автобусы, электробусы, трамваи), Московского метрополитена и такси, теплоходов. По результатам проведенных проверок на 175 (11%) объектах выявлены нарушения требований по выполнению противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что при перевозке пассажиров водители допускали нарушения при ношении средств индивидуальной защиты. Что касается самих пассажиров, некоторые из них игнорировали требование носить маску и перчатки. Также не во всех транспортных средствах дезинфицировали салон, не везде были антисептики для обработки рук. Чаще всего нарушения отмечались в такси.
Специалисты добавили, что по всем выявленным нарушениям возбудили 180 административных дел, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что штраф до 1 миллиона рублей может грозить за нарушение антиковидных мер организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1". Там находились порядка 500 человек, при этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторы не проверяли.
Организаторам концерта Арбениной грозит штраф за нарушения мер против COVID-19
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