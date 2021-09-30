Москвичам рассказали, как свяжут между собой направления МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Двенадцать транспортно-пересадочных узлов появятся в столице с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Пассажиры смогут пересаживаться между направлениями первых четырех Московских центральных диаметров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в настоящее время диаметры не связаны между собой, но в ближайшие годы эта задача будет решена.
"Продолжаем создавать транспортный каркас, в столице ведутся масштабнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Они позволят запустить еще два диаметра, а также соединить все четыре диаметра в единую новую городскую железнодорожную сеть. За счет новых удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут еще мобильнее и смогут строить новые, недоступные сейчас маршруты", – пояснил он.
В настоящее время от станции Дегунино МЦД-1 до Щукинской МЦД-2 время в пути занимает более получаса, а пассажирам нужно делать две пересадки. В будущем, пересев на станцию Дмитровская МЦД-2, можно будет сэкономить более 10 минут и сделать всего одну пересадку.
Также удобнее будет и тем, кто едет от станции Тимирязевская МЦД-1 до Курской МЦД-2. На сегодняшний день пассажирам нужно сделать три пересадки, время в пути занимает 32 минуты. С появлением пересадки на станции Дмитровская эта же дорога займет около 23 минут, а пересадка будет только одна.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице планируют запустить и пятый маршрут МЦД. Он может быть открыт в 2024 году. Годом ранее власти города рассчитывают открыть движение по третьему и четвертому диаметрам.
Кроме того, в столице началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.
После рекострукции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: