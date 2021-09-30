Москвичам рассказали, как свяжут между собой направления МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двенадцать транспортно-пересадочных узлов появятся в столице с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Пассажиры смогут пересаживаться между направлениями первых четырех Московских центральных диаметров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в настоящее время диаметры не связаны между собой, но в ближайшие годы эта задача будет решена.

"Продолжаем создавать транспортный каркас, в столице ведутся масштабнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Они позволят запустить еще два диаметра, а также соединить все четыре диаметра в единую новую городскую железнодорожную сеть. За счет новых удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут еще мобильнее и смогут строить новые, недоступные сейчас маршруты", – пояснил он.

В настоящее время от станции Дегунино МЦД-1 до Щукинской МЦД-2 время в пути занимает более получаса, а пассажирам нужно делать две пересадки. В будущем, пересев на станцию Дмитровская МЦД-2, можно будет сэкономить более 10 минут и сделать всего одну пересадку.

Также удобнее будет и тем, кто едет от станции Тимирязевская МЦД-1 до Курской МЦД-2. На сегодняшний день пассажирам нужно сделать три пересадки, время в пути занимает 32 минуты. С появлением пересадки на станции Дмитровская эта же дорога займет около 23 минут, а пересадка будет только одна.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице планируют запустить и пятый маршрут МЦД. Он может быть открыт в 2024 году. Годом ранее власти города рассчитывают открыть движение по третьему и четвертому диаметрам.

Кроме того, в столице началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.

