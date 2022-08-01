"Уральские авиалинии" продлили отмену рейсов в ряд городов РФ до ноября

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о продлении отмены рейсов в некоторые российские города до конца октября.

В частности, речь идет о полетах в города Южной и Центральной части России – Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Ранее отмена полетов в южные аэропорты действовала до 30 июня.

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