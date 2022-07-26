Расписание электричек МТППК на участке Москва – Тверь изменится в августе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) на участке Октябрьской железной дороги Москва – Тверь изменится в период с 1 по 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба МТППК.

Отмечается, что изменения будут введены в связи с проведением работ по реконструкции станции Крюково.

В пресс-службе пояснили, что некоторые поезда, следующие по маршрутам Москва – Крюково, Останкино – Крюково, Москва – Клин и в обратном направлении, будут отменены на всем пути или на определенном участке.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Большого кольца МЖД поменяется 28, 29 и 31 июля. Изменения в графике будут связаны с работами по улучшению инфраструктуры.