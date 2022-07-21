Расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 24–29 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание некоторых электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 24 по 29 июля. Изменения внесут из-за ремонтных работ на участке Кубинка-1 – Тучково, сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что в ходе работ специалисты уложат 14 рельсовых путей по 800 метров каждая, проведут подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку бесстыкового пути.

"Технологические окна в июле назначены с 24 по 29 июля с 22:15 до 06:05, преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, некоторые электрички будут отправляться и прибывать в другое время. Также на указанный период изменится количество остановок на маршруте.

Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании электричек Белорусского направления МЖД. Узнать актуальное расписание можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменилось по 31 июля из-за ремонтных работ. Плановые ремонтные работы проводят на участке Перово-1 – Люберцы-1.

