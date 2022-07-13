Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится с 16 по 31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 16 по 31 июля из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Плановые ремонтные работы пройдут на участке Перово-1 – Люберцы-1. Технологические окна назначили на 16–18, 23–24, 30–31 июля с 21:50 до 05:50. В это время пассажиропоток минимален.
На время проведения работ движение поездов организуют по соседним путям на участке.
"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сервис бесконтактной активации билетов с помощью технологии NFC запустили на Белорусско-Савеловском (МЦД-1) и Курско-Рижском (МЦД-2) диаметрах. В организации отметили, что теперь сервис бесконтактной активации доступен на всех направлениях ЦППК. По словам начальника IT-управления компании Игоря Евдокимова, с начала работы сервиса доля активации купленных в приложении на Android билетов неуклонно растет.
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