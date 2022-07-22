Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменится в конце июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Расписание некоторых электричек Большого кольца МЖД поменяется 28, 29 и 31 июля. Изменения в графике будут связаны с работами по улучшению инфраструктуры, сообщает пресс-служба столичной магистрали.
Так, технологические окна будут с 10:20 28 июля до 16:20 29 июля, а также с 10:20 до 16:20 31 июля. В это время на железной дороге займутся переключением первого главного пути на новую ось, а также обустройством контактной сети и железнодорожной автоматики.
В связи работами на железнодорожной инфраструктуре изменится время отправления и прибытия нескольких поездов, а ряд из них пройдет по укороченному маршруту. При этом другие поезда уберут из расписания на участках Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Александров.
В пресс-службе магистрали отметили, что благодаря перестройки северной части БМО удастся увеличить его пропускную способность для поездов из восточных и северных регионов в сторону запада и портов северо-запада.
Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Белорусского направления МЖД изменится с 24 по 29 июля. Изменения внесут из-за ремонтных работ на участке Кубинка-1 – Тучково.
Уточнялось, что некоторые электрички будут отправляться и прибывать в другое время. Также на указанный период изменится количество остановок на маршруте.
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