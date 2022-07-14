Расписание поездов на Казанском направлении изменится в ближайшие выходные

Расписание поездов и электричек на Казанском направлении изменится в ближайшие выходные. Изменят график из-за ремонтных работ.

Технологические окна стараются вводить преимущественно в ночное время. Однако у некоторых поездов может измениться время отправления, пункты прибытия и количество остановок на маршруте. Попросили проверять расписание заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.