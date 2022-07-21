Новые автобусные остановки появятся в разных частях Москвы с 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новые остановки появятся в разных частях Москвы с 23 июля. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
Так, на Тропаревской улице в сторону станции метро "Юго-Западная" добавится остановка "Тропаревский пруд". На ней будут останавливаться автобусы № 196, 329, 520, 630 и 950.
Остановка "Российский технологический университет МИРЭА" появится на улице Матросская Тишина в сторону "Сокольников". На ней будет останавливаться маршрут № 78.
Автобус № 855 теперь будет останавливаться на остановке "Улица Маршала Еременко, 5" на Проектируемом проезде № 1282а в сторону "Некрасовки".
На Ленинградском шоссе добавят остановку "МФЦ Левобережный, Молжаниновский и Ховрино". Через нее будут следовать маршруты № 199, 243 и т43.
Ранее москвичам напомнили, что в субботу, 23 июля, поезда перестанут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ. Ограничения будут действовать до 22 августа.
Временное закрытие участка связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской" к существующей линии.
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