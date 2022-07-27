Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково изменится в августе из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
"Это связано с продолжающимся строительством новой станции Поклонная на соединительной ветке, которая станет частью МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, и модернизацией инфраструктуры на участке Крекшино – Толстопальцево", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 31 июля по 31 августа в ночные часы (22:25 – 6:15) с использованием тяжелой техники будет идти строительство схода конкорса на первую платформу станции Поклонная. С 23:00 6 августа до 10:40 7 августа на станции Крекшино пройдут работы по внедрению инновационной системы управления движением поездов, как на МЦК. А 14–19 августа с 23:40 до 6:40 будут идти путевые работы на участке Крекшино – Толстопальцево.
На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, часть составов выведут из расписания, также сократится число остановок на маршруте.
Ранее сообщалось, что 28, 29 и 31 июля изменится расписание некоторых электричек Большого кольца МЖД. Это связано с работами по улучшению инфраструктуры. Корректировки затронут время отправления и прибытия поездов, часть из них пройдет по укороченному маршруту.
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