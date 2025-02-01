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01 февраля, 11:30

Транспорт

Новости регионов: рыболовный траулер спустили на воду на Камчатке

Новости регионов: рыболовный траулер спустили на воду на Камчатке

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Крупнейший в России рыболовный траулер спустили на воду на Камчатке. Судно "Виктор Гаврилов" строили 5 лет на заводе в Калининграде. Траулер представляет из себя мобильное рыбное производство. Он оснащен оборудованием для обработки рыбы и морозильными камерами для хранения готовой продукции.

На острове Русский во Владивостоке прошли соревнования по зимнему триатлону. Собралось около 100 участников. Спортсмены состязались в беге, лыжной гонке и велосипедной трассе. В соревнованиях участвовали и семейные команды, где родители и дети поддерживали друг друга на дистанции. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают популяризировать спорт и укреплять семейные ценности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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