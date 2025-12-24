"МегаФон" показал лучшую скорость мобильного интернета на московских катках

Оператор "МегаФон" показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета на шести крупных катках Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства TelecomDaily.

Оператор лидирует по максимальной скорости скачивания на катках ВДНХ, в парке Горького, Сокольниках, Лианозовском парке и "Лужниках". На последней площадке средняя скорость составила 230 мегабит в секунду, что на 50% выше, чем у ближайшего конкурента.

