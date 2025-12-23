В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Об этом сообщили в ведомстве.

По данным регулятора, сервис не соблюдает условия, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории страны. Если компания не выполнит требования российского законодательства, мессенджер будет полностью заблокирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.