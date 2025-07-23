Минцифры выявили 56 человек, на которых оформлены более 1 млн активных сим-карт

Минцифры выявили 56 человек, на которых оформлены более миллиона активных сим-карт, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он также предложил правоохранительным органам проверить, как используются эти номера.

Вместе с тем министр прокомментировал принятый Госдумой накануне закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. По его словам, рядовым пользователям наказание не грозит, даже если им случайно попался подобный контент.

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