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23 июля, 22:30

Технологии

Минцифры выявили 56 человек, на которых оформлены более 1 млн активных сим-карт

Минцифры выявили 56 человек, на которых оформлены более 1 млн активных сим-карт

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Минцифры выявили 56 человек, на которых оформлены более миллиона активных сим-карт, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он также предложил правоохранительным органам проверить, как используются эти номера.

Вместе с тем министр прокомментировал принятый Госдумой накануне закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. По его словам, рядовым пользователям наказание не грозит, даже если им случайно попался подобный контент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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