22 января, 12:30

Технологии

Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве

Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве

"Деньги 24": в Госдуме предложили ввести самозапрет на платежи в играх

Первые коммерческие сети 5G могут появиться в России в 2026 году

В Совфеде заявили о последовательных мерах против мессенджера Telegram в России

В Совфеде объяснили проблему с загрузкой видео в Telegram

Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России

Автошколы в России смогут преподавать теорию дистанционно

Собянин объявил о начале набора резидентов для креативного кластера "Сколково"

В России может появиться самозапрет на донаты в компьютерных играх

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp

Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих сбои.

Ранее у пользователей не загружались медиафайлы в разных версиях мессенджера. Эти ограничения в России связаны с нежеланием администрации Telegram выполнять требования для снижения числа преступлений.

В Совфеде назвали мессенджер одной из основных площадок, где действуют мошенники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

