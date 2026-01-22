22 января, 12:30Технологии
Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве
Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих сбои.
Ранее у пользователей не загружались медиафайлы в разных версиях мессенджера. Эти ограничения в России связаны с нежеланием администрации Telegram выполнять требования для снижения числа преступлений.
