Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве. Об этом свидетельствуют данные порталов, отслеживающих сбои.

Ранее у пользователей не загружались медиафайлы в разных версиях мессенджера. Эти ограничения в России связаны с нежеланием администрации Telegram выполнять требования для снижения числа преступлений.

В Совфеде назвали мессенджер одной из основных площадок, где действуют мошенники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.