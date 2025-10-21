Форма поиска по сайту

21 октября, 07:45

Эксперты назвали самые частые причины, по которым взрываются телефоны

Эксперты назвали самые частые причины, по которым взрываются мобильные телефоны. Такие инциденты происходят регулярно – до десяти случаев в месяц, и часто приводят к серьезным последствиям, включая ожоги и пожары.

Чаще всего к взрыву приводят неоригинальные аккумуляторы и зарядные устройства, перегрев или механическое повреждение батареи. При деформации элемента питания запускается химическая реакция, которая может закончиться возгоранием или взрывом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

