Эксперты назвали самые частые причины, по которым взрываются телефоны

Эксперты назвали самые частые причины, по которым взрываются мобильные телефоны. Такие инциденты происходят регулярно – до десяти случаев в месяц, и часто приводят к серьезным последствиям, включая ожоги и пожары.

Чаще всего к взрыву приводят неоригинальные аккумуляторы и зарядные устройства, перегрев или механическое повреждение батареи. При деформации элемента питания запускается химическая реакция, которая может закончиться возгоранием или взрывом.

