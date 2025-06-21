Новости мира: дрон размером с комара изобрели в Китае

В Китае создали микродрон размером с насекомое. Его планируют использовать в тайных военных операциях. Разработкой занимались в лаборатории робототехники Национального университета оборонных технологий страны. Устройство имитирует строение комара с миниатюрными крыльями и лапками. Микродрон оснащен датчиками и камерами и благодаря своим крошечным размерам он практически незаметен, что делает его идеальным инструментом скрытой разведки.

Тем временем футбольны клуб "Фламенго" разгромил английский "Челси" на клубном чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильской команды.

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