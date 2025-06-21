Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 16:30

Технологии

Новости мира: дрон размером с комара изобрели в Китае

Новости мира: дрон размером с комара изобрели в Китае

Новости мира: ураган "Эрик" унес жизни двух человек

Собянин: цифровые технологии сократили количество бумажных документов москвичей

Более 50% российских компаний внедряют отечественные IT-решения

Собянин: на ПМЭФ представили технологии, которые меняют жизнь москвичей

Возможности ИИ и его влияние на сферы деятельности человека обсудили на ПМЭФ

"Специальный репортаж": роботизация и автоматизация

Собянин объявил об открытии серийного производства солнечных батарей в Москве

Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Беспилотные пассажирские составы могут запустить в России до 2030 года

В Китае создали микродрон размером с насекомое. Его планируют использовать в тайных военных операциях. Разработкой занимались в лаборатории робототехники Национального университета оборонных технологий страны. Устройство имитирует строение комара с миниатюрными крыльями и лапками. Микродрон оснащен датчиками и камерами и благодаря своим крошечным размерам он практически незаметен, что делает его идеальным инструментом скрытой разведки.

Тем временем футбольны клуб "Фламенго" разгромил английский "Челси" на клубном чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу бразильской команды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииза рубежомспортвидеоНаталия ШкодаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика