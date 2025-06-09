09 июня, 07:45Технологии
Российские ученые создали нейросеть для психологической помощи студентам
Отечественные специалисты разработали нейросеть, которая поможет справляться со стрессом и тревогой. Искусственный интеллект задает пользователю несколько вопросов и подбирает подходящие тренинги. Все методики составлены врачами и основаны на принципах телемедицины.
Разработчики учли опыт оказания помощи в экстремальных условиях – например, при работе с космонавтами. Нейросеть ориентирована в первую очередь на студентов, но воспользоваться ею сможет любой желающий. Ожидается, что система станет доступна уже в этом году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.