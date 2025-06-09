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09 июня, 07:45

Технологии

Российские ученые создали нейросеть для психологической помощи студентам

Российские ученые создали нейросеть для психологической помощи студентам

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Отечественные специалисты разработали нейросеть, которая поможет справляться со стрессом и тревогой. Искусственный интеллект задает пользователю несколько вопросов и подбирает подходящие тренинги. Все методики составлены врачами и основаны на принципах телемедицины.

Разработчики учли опыт оказания помощи в экстремальных условиях – например, при работе с космонавтами. Нейросеть ориентирована в первую очередь на студентов, но воспользоваться ею сможет любой желающий. Ожидается, что система станет доступна уже в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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